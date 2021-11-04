Son dakika! Bakan Çavuşoğlu: ABD ile çalışma grubu kurulacak, teklif Biden tarafından geldi

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "ABD'nin PKK/PYD/ Ypg'yle iş birliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S-400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumu, müttefiklik ruhuyla bağdaşmıyor. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Bu sefer teklif ABD tarafından, Biden tarafından geldi" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin güçlü ve adil bir diplomasi izlediğini, bunları yaparken diyalog ve iş birliğinin öncelikli olduğunu belirterek, gerektiğinde sert güç unsurlarının da diplomasiye alan açmak amacıyla kullanılmaya devam ettiğini söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, 10 büyükelçiliğin 'Osman Kavala' açıklamasıyla ilgili de, "Ülkemizde devam eden bir yargı süreciyle ilgili olarak geçen ay 10 büyükelçinin ortak açıklaması toplumun her kesiminde haklı bir hassasiyet yarattı. Bu hadsiz girişime hemen tepkimizi gösterdik. Büyükelçiler bakanlığımıza çağırılarak bakan yardımcımız tarafından sert şekilde uyarıldı. Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde, büyükelçiler yanlışlarını düzeltmek için bir açıklama yaptılar. Bu tür hadsiz çıkışlara müsamaha göstermeyeceğimizi bir kez daha herkes gördü. Terörle mücadelenin küresel bir tehdit olduğunu, uluslararası iş birliği gerektirdiğini her vesileyle gündeme getiriyoruz. PKK ve YPG'nin aynı terör örgütü olduğu gerçeğini anlatmaya devam ediyoruz. FETÖ'yle mücadelemiz aynı kararlılıkla devam ediyor. DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesi olarak bu terör örgütüyle mücadelemizi de taviz vermeden sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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