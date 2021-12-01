Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'daki temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

- Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

RİGA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'daki temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Letonya'nın başkenti Riga'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt Anniken ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede Etiyopya, Ukrayna, Suriye ve Kafkasya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: 'Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız.'

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: "Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırgan davranması durumunda Rusya'ya ağır bedeller ödetmeye hazırız."

 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

 ABD, Kolombiya'da silah bırakan FARC'ı 'terör örgütleri' listesinden çıkardı

ABD, Kolombiya'da silah bırakan FARC'ı "terör örgütleri" listesinden çıkardı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title