- Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile görüştü

RİGA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Letonya'daki temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Letonya'nın başkenti Riga'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics ve Norveç Dışişleri Bakanı Huitfeldt Anniken ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü. Görüşmede Etiyopya, Ukrayna, Suriye ve Kafkasya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alındı.