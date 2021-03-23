Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü
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Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

23.03.2021 00:55 | Son Güncelleme: 23.03.2021 01:00
Son Dakika | Bakan Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

Son dakika haberler... DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilci Josep Borrell ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak için gittiği Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Yüksek Temsilci Josep Borrell ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile pozitif gündemi devam ettirmek için birlikte çalışacağız. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize serbestisi, düzensiz göç ve terörle mücadelede daha fazla işbirliği gerekiyor. Suriye, Afganistan ve Libya dahil bölgesel konuları ele aldık." ifadelerini kaydetti.

Haber:  ?ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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