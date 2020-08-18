Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile görüştü
Bir son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
18.08.2020 15:15 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:50
DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.
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Kaynak: DHA