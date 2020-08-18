Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Fontelles ile görüştü Bir son dakika haberine göre DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü.

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştü. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell Fontelles ile görüştüğü belirtildi. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: DHA