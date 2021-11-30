Son Dakika | Bakan Bilgin: "Türkiye, son çeyrek yüzyılda giderek hızlanan bir ekonomiye sahiptir"

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çevrim içi düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti. (1)

AA - Ekonomi Haberleri Haberi Kaydet