Son Dakika | Bakan Bilgin: "Türkiye, son çeyrek yüzyılda giderek hızlanan bir ekonomiye sahiptir"
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çevrim içi düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti.
Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çevrim içi düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti. (1)