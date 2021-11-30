Son Dakika | Bakan Bilgin: "Türkiye, son çeyrek yüzyılda giderek hızlanan bir ekonomiye sahiptir" - Haberler Ekonomi
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Son Dakika | Bakan Bilgin: "Türkiye, son çeyrek yüzyılda giderek hızlanan bir ekonomiye sahiptir"

AA - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çevrim içi düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti.

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çevrim içi düzenlenen Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısına başkanlık etti. (1)

Son Dakika | Bakan Bilgin: Türkiye, son çeyrek yüzyılda giderek hızlanan bir ekonomiye sahiptir

Son Dakika | Bakan Bilgin: Türkiye, son çeyrek yüzyılda giderek hızlanan bir ekonomiye sahiptir

Son Dakika | Bakan Bilgin: Türkiye, son çeyrek yüzyılda giderek hızlanan bir ekonomiye sahiptir

AA - Ekonomi Haberleri

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