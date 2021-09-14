Son Dakika | Bakan Bilgin, Türk-İş'e bağlı işçilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığı programda konuştu Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Bakan Bilgin, Türk-İş'e bağlı işçilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığı programda konuştu Açıklaması

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bakan Bilgin, Türk-İş'e bağlı işçilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığı programda konuştu Açıklaması

Gelen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türkiye, yaşanılan salgın sürecinde sosyal devletin bütün imkanlarını başta sağlık sektörü olmak üzere her alanda seferber ederek, gelişmiş ülkelerin yaşadığı sefalet ve perişanlık manzaralarından uzak, dimdik ayakta kalmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, " Türkiye, yaşanılan salgın sürecinde sosyal devletin bütün imkanlarını başta sağlık sektörü olmak üzere her alanda seferber ederek, gelişmiş ülkelerin yaşadığı sefalet ve perişanlık manzaralarından uzak, dimdik ayakta kalmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (Türk-İş) bağlı işçilerle bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de kamu sektöründe çalışan yaklaşık 700 bin işçiyle yapılan toplu sözleşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle büyük bir başarı sağlandığını belirtti. Bu başarının, Türkiye'nin başarısı, üretim gücünün göstergesi olduğunun altını çizen Bilgin, bunun aynı zamanda Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen demokratik reformların nasıl işlerlik kazandığını da gösterdiğini söyledi.

Bakan Bilgin, demokratik ülkelerin, toplu sözleşme mekanizmalarının işlediği, sendikal özgürlüğün, sendikal örgütlenmenin, emeğin korunduğu ülkeler olduğuna işaret ederek, "Türkiye, sadece demokratikleşme yolunda mesafe almamış, aynı zamanda yaşanılan salgın sürecinde sosyal devletin bütün imkanlarını başta sağlık sektörü olmak üzere her alanda seferber ederek, gelişmiş ülkelerin yaşadığı sefalet ve perişanlık manzaralarından uzak, dimdik ayakta kalmıştır." diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bunun, Türkiye demokrasisinin, etkin devlet yönetiminin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile devletin gücünü halkı için nasıl etkin şekilde kullandığının bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Toplu sözleşme süreçlerinde de sosyal devlet anlayışıyla devletle toplumun bir araya geldiğine işaret eden Bakan Bilgin, memur ve işçilerle yapılan iki toplu sözleşmede bütün taleplerin neredeyse tamamının karşılandığını ifade etti. Bakan Bilgin, "Bu, Türkiye için aynı zamanda devletle çalışan arasında kurulan mutabakatın, iletişimin gücünü ifade etmektedir." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, bugün çeşitli sektörleri temsil eden yaklaşık 1000 işçinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandığını ve bunun bir ilk olduğunu da vurguladı.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da bugünkü buluşmaya, 5 milyon işçi ve ailesini temsilen, maden, makine-kimya, karayolları, demiryolları, PTT çalışanları, sağlık, tarım, petrol, deniz, enerji gibi alanlardan işçilerin katıldığını dile getirdi. Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a işçilerin taleplerine, sıkıntılarının çözümüne gösterdiği hassasiyetten ötürü teşekkürlerini iletti.

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Son Dakika Haberleri
Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 24 bin 613 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 231 kişi hayatını kaybetti

 Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye'de son 24 saatte 319 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 613 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi.

 Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz.'

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin potansiyeline inanan, ekonomimize güvenen tüm yatırımcılarımızın yanında durmayı sürdüreceğiz."

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Murat Kurum İbrahim Altay Mustafa Şentop Yevgeniy Ziniçev
Magazin Düm Tek Tek Özge Özpirinçci Kenan İmirzalıoğlu
Spor Amelia Hamlin Burak Yılmaz Alper Yılmaz Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mahmut Özer Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son Dakika | Bakan Bilgin, Türk-İş'e bağlı işçilerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde katıldığı programda konuştu Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 14:50:49. #1.17#