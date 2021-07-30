Son dakika haberleri! "Selden etkilenen ilçelerde prim borçları ödeme süresi 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıldı"

Gelen son dakika haberlerine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ödeme süresini 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ödeme süresini 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin, Rize ve Düzce illerimizdeki selden etkilenen ilçelerde ödeme süresi geçmiş prim borçları ile 2021 yılı Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarına ilişkin prim borçlarının ödeme süresini 31 Ocak 2022 tarihine kadar uzatıyoruz. Bölgedeki sel felaketinden zarar gören tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı