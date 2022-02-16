Son dakika: Bakan Bilgin'den '3600 ek gösterge' açıklaması: "Beklentileri karşılayacak bir düzenleme yapmakta kararlıyız"

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge konusunda gerçekleştirilen ilk toplantıda, "Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız" dedi.

Kamu çalışanlarına yönelik 3600 ek gösterge düzenlemesi çalışmalarına ilişkin toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında gerçekleşti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Bilgin, "3600 ek sözleşmeyle ilk komisyon toplantımızı başlatmış bulunuyoruz. Hayırlı olmasını diliyorum. Yıllardır konuşulan 3600 ek gösterge meselesini hepimizin bildiği gibi kamu personeliyle imzaladığımız Memur-Sen'le kayıt altına aldık. Bunu artık temenni olmaktan çıkarmıştık" diye konuştu.

3600 ek gösterge meselesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Bilgin, "Kamu personeli sisteminde belki çok eskiden gelen çeşitli düzenlemeler yapılmıştır, reform adı altında belirli düzenlemeler yapılmıştır ama kamu personeli sistemi bütünüyle ele alınmadığı için özellikle kariyerde ilerleme ve bunun bir anlamda ödül sistemi olan çeşitli yükseltme kararları, ücrette dahil olmak üzere kamu personelinin birçok sorunu farklı düzenlemelerle içinden çıkılmaz hale gelmiştir. Eşitsizlikler meydana gelmiştir. Adalet duygusunu zedeleyen düzenlemeler yapılmıştır" açıklamasında bulundu.

Bakan Bilgin, Türkiye'nin ekonomik problemlerin aşılması konusunda hükümet olarak çok önemli adımlar attığını ifade ederek, yeni ekonomi politikaları çerçevesinde uygulamaya sokulan ekonomik politikaların sorunların aşılması için Türkiye'nin önemli bir imkanı haline geldiğine değindi. Ekonomik problemler karşısında yapılan toplu sözleşmelerin önemli olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, "Enflasyonist ortam toplu sözleşmelerde ciddi aşınmalara yol açtı. Ona karşı da farklı tedbirleri ortaya koyduk. Sadece enflasyon farkını kamu sözleşmesinde vermekle kalmadık, aynı zamanda biz ona sosyal denge desteği verdik" dedi.

Bakan Bilgin, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizerek şunları söyledi:

"Kamu çalışanlarımızın 3600 ek göstergeyle adil bir şekilde onların beklentilerini karşılayacak bir düzenlemeyi yapacak kararlılıktayız. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu bu sene içerisinde çözeceğimizi söyledi. Biz de ilk komisyon toplantımızı gerçekleştiriyoruz. Meseleler ele alınacak. Sosyal tarafların talepleri ele alınacak. Kamu kuruluşlarının imkan ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözüm önerileri değerlendirilecek. Bunun adil bir çözüm olacağına dair şimdiden kanaatimi belirtmek isterim."

Toplantıların bitmesinin ardından başka bir komisyonda da çalışmaların devam edeceğini belirten Bakan Bilgin, "Kamuda çok sayıda sözleşme biçimi var. Bu konuda kamuda ciddi bir personel sistemi sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu da çözeceğiz. Sosyal dalgalanmalara karşı kalkan oluşturma maksadıyla hareket ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Düzenlenen toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürü Yakup Tekin, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık, Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürü Bilal Şentürk, Memur-Sen Konfederasyonu Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyona bağlı 11 sendikanın temsilcileri katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi