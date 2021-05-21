Son dakika! Bakan Bilgin, Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı

Edinilen son dakika haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 157. yıl dönümünde 'Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 157. yıl dönümünde 'Çerkes Sürgünü'nde hayatını kaybedenleri andı.

Çerkes Sürgünü'nün 157. yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Bilgin, "157. yıl dönümünde yurtlarından koparılan Çerkes kardeşlerimizin acısını yaşıyor, sürgünde hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Kafkasya'daki Müslüman Türk varlığını korumak için tıpkı Karabağ'da olduğu gibi mücadelemiz sürecek, zulme karşı dik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı