Son dakika: Bakan Bilgin: "Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir"

Son dakika haberine göre Kamu işçisinin zam görüşmeleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Kamu işçisinin zam görüşmeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in konuşması ANKARA - Hükümet ile Türk-İş ve Hak-İş arasında 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü ile ilgili 31 Mayıs'ta başlayan pazarlık görüşmeleri sonuçlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

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Kamudaki işçilerin taban ücreti 4 bin 100 liraya yükseltildi. Ücretlere 2021-2022'nin ilk 6 ayı için yüzde 12, diğer 6 aylar için yüzde 5 artı enflasyon farkı oranında zam yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: "Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu sözleşme, Türkiye'nin toplumsal barışına hizmet verecek bir sözleşmedir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu