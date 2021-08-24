Son dakika... Bakan Bilgin: "6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık"
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Son dakika... Bakan Bilgin: "6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık"

Son dakika... Bakan Bilgin: '6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imzalandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin imzalandığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaştı. Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Bakan Bilgin, memur sendikalarıyla varılan anlaşmaya göre, kamu personelinin 2022-23 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranları %30 ile %35 arasında değiştiğini ifade etti. Bilgin, Pandeminin dünyayı sarsan ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını vurguladı.

Bakan Bilgin, Kamu çalışanları için 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlayacaklarını belirtti.

(Mehmet Kalay/İHA)

Son dakika... Bakan Bilgin: '6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık'
Son dakika... Bakan Bilgin: '6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık'
Son dakika... Bakan Bilgin: '6'ncı Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce imzaladık'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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