Son dakika: Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak.
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika
Son dakika politika haberi: Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak.
Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, Sendikalar olacak. Ondan sonra da Yüce Meclis'e göndereceğiz."
AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri
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