Son dakika: Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak. - Haberler
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Son dakika: Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak.

Son dakika: Bakan Bilgin:
AA / Seval Ocak Adıyaman - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi: Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, sendikalar olacak.

Bakan Bilgin: "(3600 ek gösterge) Önümüzdeki hafta Komisyonumuzu toplayacağız. Komisyonda, sosyal ortaklarımız, Sendikalar olacak. Ondan sonra da Yüce Meclis'e göndereceğiz."

AA / Seval Ocak Adıyaman - Son Dakika Haberleri

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