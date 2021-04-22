Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çocukların, ecdadından aldığı düsturla vatanının ve milletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ni atiye taşıyacağını bildiklerini belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çocukların, ecdadından aldığı düsturla vatanının ve milletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza ederek, Türkiye Cumhuriyeti'ni atiye taşıyacağını bildiklerini belirtti.

Bakan Bilgin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 23 Nisan 1920'nin Türkiye için yepyeni bir dönüm noktası hem Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren yolun başlangıcı hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi olduğunu belirtti.

Mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101. kuruluş yıl dönümünü yaşadığımız bu anlamlı günde tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." ifadesine yer veren Bilgin, şunları kaydetti:

"Demokrasinin, milli iradenin, millet egemenliğinin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış günü, geleceğimiz olan kıymetli evlatlarımıza emanet edilmiştir. Bu emanet barışın, sevginin, umudun ve müreffeh yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızın omuzlarında ilelebet istikbale yol alacaktır.

Biz biliyoruz ki çocuklarımız ecdadından aldığı düsturla Türkiye Cumhuriyeti'ni vatanının ve milletinin bölünmez bütünlüğünü muhafaza ederek atiye taşıyacaktır. Bu güveni bize veren kıymetli evlatlarımıza sahip olmanın haklı gururunu yaşamaktan onur duyuyoruz. Bu vesile ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yılını yeniden kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle minnetle yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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