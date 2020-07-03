Son Dakika: Bakan Albayrak ve ailesine hakaret içerikli paylaşımda tutuklama
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Son Dakika: Bakan Albayrak ve ailesine hakaret içerikli paylaşımda tutuklama

Gelen son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K.'nın tutuklandığını bildirdi.

Son Dakika: Bakan Albayrak ve ailesine hakaret içerikli paylaşımda tutuklama
03.07.2020 11:02 | Son Güncelleme: 03.07.2020 11:10

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşımların tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara'da oturduğu tespit edilip gözaltına alınan D.K.'nın tutuklandığını bildirdi.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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