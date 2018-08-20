Bakan Albayrak'tan Vergi Açıklaması: 28 Ağustos'a Kadar Uzatıldı

Vergi süreleri ile ilgili açıklama yapan Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak, 27 Ağustos Pazartesi günü ödemesi son bulacak olan Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve KDV Beyannamelerinin verilme süresinin 28 Ağustos Salı gününe uzatıldığını söyledi.

BAKAN ALBAYRAK VERGİ AÇIKLAMASINI SOSYAL MEDYADAN YAPTI

Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "27 Ağustos Pazartesi günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 28 Ağustos Salı günü sonuna kadar uzatılacaktır." ifadelerini kullandı.