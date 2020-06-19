Son Dakika: Bakan Albayrak'tan FİKKO açıklaması Açıklaması Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde gelinen noktayı ve küresel gelişmeleri istişare ettiklerini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantısında, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde gelinen noktayı ve küresel gelişmeleri istişare ettiklerini bildirdi. Albayrak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceklerini belirtti. Bakan Albayrak, açıklamasında şunları kaydetti: "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında normalleşme sürecinde geldiğimiz noktayı, küresel gelişmeleri Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) toplantımızda kurumlarımızla istişare ettik. İnşallah Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacak adımları birer birer hayata geçireceğiz." Kaynak: AA