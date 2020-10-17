Son dakika: Bakan Albayrak: Tüm dünya hayranlıkla izleyecek

Son dakika haberi: HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.