Son Dakika | Bakan Albayrak'tan, başsağlığı mesajı Son dakika haberlerine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sakarya Hendek'teki havai fişek fabrikasında yaşanan patlama sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyorum. Yaralılarımıza da Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Sakarya bölge halkına çok geçmiş olsun" ifadesini kullandı.

Kaynak: DHA