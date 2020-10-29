Son Dakika | Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı
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Türkiye Cumhuriyeti 97 yaşında! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun

Son Dakika | Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı

29.10.2020 12:27 | Son Güncelleme: 29.10.2020 12:32
Son Dakika | Bakan Albayrak'tan 29 Ekim mesajı

Gelen son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesaj ile kutladı.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97'nci yıl dönümü kutlu olsun. Bu büyük eseri aziz mücadeleleri ve gayretleriyle inşa eden milletimize, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve gazilerimize şükranlarımı sunuyor, şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum" dedi.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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