Son Dakika: Bakan Albayrak: "(Doğal gaz keşfi) İnşallah ülkemizin gündeminden cari açık konusunu çıkarıp cari...
Son dakika gündem haberine göre Fatih sondaj gemisinden görüntüler Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı.
21.08.2020 15:58 | Son Güncelleme: 21.08.2020 16:43
Fatih sondaj gemisinden görüntüler
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği toplantıda "Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi" açıklamasını yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fatih Sondaj Gemisinden basın toplantısına katılarak konuşma yaptı.
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Kaynak: AA