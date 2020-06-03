Son dakika... Bakan Albayrak, banka müdürleri ile bir araya geldi Gelen son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı banka müdürleri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bazı banka müdürleri ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün bazı bankalarımızın genel müdürleri ile COVİD-19 salgını dönemi ve normalleşme sürecine ilişkin bankacılık sektörümüzün durumunu, karşılıklı beklentileri ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi. ANKARA,

Kaynak: DHA