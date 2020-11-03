Son dakika! Bakan Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılını kutladı
03.11.2020 15:43 | Son Güncelleme: 03.11.2020 15:47
Son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte" dedi.
HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte" dedi.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılına özel hazırladığı videoyu paylaştı. Bakan Albayrak, paylaşımdaki mesajında, "18'inci yılımız kutlu olsun. Milletimiz için durmak yok, yola devam. 3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte" ifadesini kullandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı