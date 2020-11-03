Son dakika! Bakan Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılını kutladı

Son dakika haberine göre HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti'nin iktidara gelişinin 18'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajında, "3 Kasım'dan geleceğe, yeniliğe, güzel yarınlara hep birlikte" dedi.