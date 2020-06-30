Son dakika... Bakan Albayrak 4'üncü kez baba oldu Bir son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İHA