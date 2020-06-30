Son dakika... Bakan Albayrak 4'üncü kez baba oldu
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Son dakika... Bakan Albayrak 4'üncü kez baba oldu

Bir son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.

Son dakika... Bakan Albayrak 4'üncü kez baba oldu
30.06.2020 01:13 | Son Güncelleme: 30.06.2020 01:31

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 4'üncü kez baba olduğunu duyurdu. Bakan Albayrak yaptığı paylaşımda, "Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra'ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

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