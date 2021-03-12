Son dakika: Bakan Akar: "Yunanistan'la görüşmeler devam ediyor, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen tacizlerle karşılıyoruz"
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Son dakika: Bakan Akar: "Yunanistan'la görüşmeler devam ediyor, yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen tacizlerle karşılıyoruz"

12.03.2021 21:02 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:07
Son dakika: Bakan Akar:

Bir son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la olan görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'la olan görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit dili ve tacizler kabul edilemez ve hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Beyhude silahlanma gayretlerinin de en büyük zararının Yunan halkına olacağı görülmelidir" dedi.

Adana'da Orgeneral İzzettin Çalışlar Kışlası'nda 8. Komanda Tugayı'nın sancağı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından teslim edildi. Teslim Töreninin ardından konuşan Bakan Akar, egemenlik ve bağımsızlığı sembolü olan İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılını kutladı.

Mehmet Akif'i rahmetle yad eden Bakan Akar, "Arkadaş! yurduma alçakları uğratma sakın siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın" dizelerini hatırlatarak, "Bu dizelerde olduğu gibi Mehmetçik, dün milli ve manevi değerlerimizi, vatanımızı nasıl korumuşsa, bugün ve yarın da aynı azim ve kararlılıkla bu değerlerimiz için iman dolu göğsünü siper etmekten kaçınmayacaktır" diye konuştu.

"Bayrağımızın ve sancağımızın gölgesinde huzur buluyoruz"

Bayrak ve sancağın binlerce yıllık medeniyetin ve kültürün, vatan ve millet sevgisinin, sarsılmaz birlik ve beraberliğin, hür ve bağımsız yaşama azminin en anlamlı ve önemli sembolleri olarak nitelendiren Akar, "Gölgesinde huzur ve güven bulduğumuz bayrağımızı ve sancağımızı, her ne pahasına olursa olsun, daima lekesiz, tertemiz tutmak da TSK'nın en önemli vazifesidir. 8'inci Komando Tugayımız, kahraman komandolarımız da bu bilinçle kendilerine emanet edilen şanlı sancağımızı kanlarının son damlasına kadar yükseklerde tutacaktır. Sizlere güvenimiz tamdır" ifadesini kullandı.

"Bölgemizde sorunlarla ilgili komşumuz Yunanistan'la görüşmelerimiz devam ediyor"

"Biz bölgemizde ve dünyada tüm sorunların barışçıl yöntemlerle çözülmesinden yanayız" diyen Bakan Akar, "Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'taki sorunların da diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyor ve bunun için gayret gösteriyoruz. Bu çerçevede komşumuz Yunanistan'la olan görüşmelerimiz devam ediyor. Tüm yapıcı yaklaşımlarımıza rağmen maalesef birtakım olumsuz açıklama, eylem ve tacizlerle de karşılaşıyoruz. Bu tehdit dili ve tacizler kabul edilemez ve hiçbir sorunun çözümüne katkı sağlamaz. Beyhude silahlanma gayretlerinin de en büyük zararının Yunan halkına olacağı görülmelidir" dedi.

"Esas olan iyi komşuluk ilişkileri, kimsenin toprağında gözümüz yoktur"

Yunanistan'ın Türkiye ile problemlerini Türkiye-AB ve ya Türkiye-ABD problemi haline getirme çabalarının da fayda sağlamayacağını dile getiren Akar, "Esas olan iyi komşuluk ilişkileridir. Israrla ifade ediyoruz ki bizim kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında gözümüz yoktur. Ancak kendi haklarımızdan da asla vazgeçmeyiz. Kıbrıs dahil mavi vatanımızdaki hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta azimliyiz, kararlıyız ve buna da muktediriz" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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