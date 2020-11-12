Son dakika! Bakan Akar: "Yeni Askerlik Kanunu ile ilk kez ihdas edilen ve halkımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanan yedek astsubaylık statüsünde...
12.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 12.11.2020 10:47
Son dakika haberleri: Bakan Akar: "Yeni Askerlik Kanunu ile ilk kez ihdas edilen ve halkımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanan yedek astsubaylık statüsünde bugüne kadar 29 bin 176 vatandaşımız silahaltına alınmıştır.
Bakan Akar: "Yeni Askerlik Kanunu ile ilk kez ihdas edilen ve halkımız tarafından büyük bir teveccüh ile karşılanan yedek astsubaylık statüsünde bugüne kadar 29 bin 176 vatandaşımız silahaltına alınmıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı