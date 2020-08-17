Son dakika! Bakan Akar ve Orgeneral Güler, Libya'da (4) Son dakika habere göre BAKAN AKAR, SERRAC İLE GÖRÜŞTÜBakan Akar, Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

BAKAN AKAR, SERRAC İLE GÖRÜŞTÜ

Bakan Akar, Libya'da Milli Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü görüşme gerçekleştirdi. Başa baş gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından es-Serrac ve Bakan Akar ve el-Atiyye heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı. Bakan Akar görüşmede Libya ile 500 yıllık ortak tarihi hatırlatarak, Türkiye'nin zor günlerde Libya'nın yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirtti. Bakan Akar, Türkiye'nin Libya'ya yönelik askeri eğitim ve danışmanlık kapsamındaki desteğinin süreceğini, Libya'da barış ve istikrarın sağlanmasının tüm bölgenin yararına olduğunu, bunun için Katar ile de birlikte çalışmaya devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: DHA