Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında
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Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında

Son dakika haberleri! Milli Savunma Bakanı Akar Irak sınırında
Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak üzere Pençe-Şimşek operasyonunun sevk ve idare edildiği Şırnak'a geldi.

Bakan Akar'a ziyareti kapsamında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar da eşlik ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özcan Yıldırım

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