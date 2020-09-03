Son dakika! Bakan Akar: "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa... Son dakika gelişmesine göre Bakan Akar: "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir.

Bakan Akar: "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir." - ANKARA Kaynak: İHA