Son dakika! Bakan Akar: "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa...
Son dakika gelişmesine göre Bakan Akar: "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir.
03.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:58
Bakan Akar: "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir." - ANKARA
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: İHA