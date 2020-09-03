Son dakika! Bakan Akar: "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa...
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Son dakika! Bakan Akar: "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa...

Son dakika gelişmesine göre Bakan Akar: "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir.

Son dakika! Bakan Akar:
03.09.2020 09:54 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:58

Bakan Akar: "Üçüncü ülkelerin de bu konuya mantıklı, aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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