Son dakika: Bakan Akar: "Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle...

Bakan Akar: "Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükunetin, barışın, istikrarın hakim olması." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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