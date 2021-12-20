Son dakika: Bakan Akar: "Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle... - Haberler
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Son dakika: Bakan Akar: "Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle...

Son dakika: Bakan Akar:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Bir son dakika haberine göre Bakan Akar: "Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükunetin, barışın, istikrarın hakim olması."

Bakan Akar: "Temennimiz Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin, NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle çözülmesi, sükunetin, barışın, istikrarın hakim olması." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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