Son dakika: Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi (2)

BAKAN AKAR: ŞEHİTLERİMİZİN KANLARI YERDE KALMADI, KALMAYACAK

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye hududunun sıfır noktasında toplantı yaptı. 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'ndaki toplantıda Akar, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan 2 askerle birlikte tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa diledi. Saldırıda yaralanan askerlerin sağlık durumunun iyi olduğunu, 1'inin ise ameliyatının sonucunu beklediklerini kaydeden Akar, "Aldığımız bilgilerde görüyoruz ki oradaki arkadaşlarımız her türlü tedbirleri almışlar. Her türlü olasılığa, ihtimale karşı personeliyle silahıyla aracı gereciyle tüm hareket tarzlarını uygulamışlar. Haince, alçakça bir saldırı sonucu arkadaşlarımız şehit oldu. Şehitlerimizin kanları yerde kalmadı, kalmayacak. Buradaki mücadele devam edecek. Mücadeleyi sabırla azimle ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu mücadelede sona gelmeden 'Bir şey bitti' diyemeyiz. Daha önce yaptıklarımızın anlam kazanabilmesi için mücadelemizin sonuna kadar gitmesi lazım. Buradaki emeklerin boşa gitmemesi için çalışmayı sürdürüyoruz. Şehitlerimizin kanlarının boşa akmadığını da göstermek için verilen vazifeyi mutlaka başarmamız lazım" dedi.

Bakan Akar ve komutanlar, toplantının ardından Harekat Merkezi'ne geçerek, sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı.