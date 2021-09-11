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Son dakika! Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika! Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi

Edinilen son dakika haberine göre Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi,MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'da sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Akar, sınır hattında komutanlarla bir araya geldi,

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'da sınır hattı ve ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Avsever ile sabahın erken saatlerinde Hatay'a hareket etti. Hatay Havalimanı'nda Vali Rahmi Doğan, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, Suriye sınırının sıfır noktasındaki 6'ncı Kolordu Komutanlığı Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığı'na geçti. Bakan Akar, burada beraberindeki Orgeneral Güler ve Orgeneral Avsever ile sınır hattı ve ötesindeki birliklerin komutanları ile bir araya geldi. Sahadaki son durumun ve yapılacak faaliyetlerin ele alındığı toplantı sürüyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİANKARA,


Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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 Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, sınır hattı ve sınır ötesinde görevli birliklerin komutanlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasında bir araya geldi.

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