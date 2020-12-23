Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Hussain'i kabul etti
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Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Hussain'i kabul etti

23.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:02
Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Hussain'i kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Mian Muhammed Hilal Hussain'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Mian Muhammed Hilal Hussain'i kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Emekli Korgeneral Mian Muhammed Hilal Hussain'i kabul etti. Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirilen kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

(Yunus Özkan/İHA)

Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanlığı Müsteşarı Hussain'i kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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