Son dakika! Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza'yı kabul etti
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Son dakika! Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza'yı kabul etti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza'yı kabul etti

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Nadeem Raza ile görüştü.

Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı makamında kabul etti. Milli Savunma Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ülkemize ziyaret gerçekleştiren Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nadeem Raza'yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de yer aldı" denildi. - ANKARA

Son dakika! Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza'yı kabul etti
Son dakika! Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza'yı kabul etti
Son dakika! Bakan Akar, Pakistan Genelkurmay Başkanı Raza'yı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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