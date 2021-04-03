Son Dakika | Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi

Son dakika gelişmesine göre Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini incelediMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) komuta kademesi ile birlikte Namaz Dağı'nda terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün Gökçeada'daki komando birliğinde yaptığı inceleme ve denetlemelerinin ardından Şırnak'a geçti. Geceyi 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığında geçiren Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, 1995 rakımlı Namaz Dağı'na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri inceledi. Cudi ve Gabar'ın arasında kalan, teröristle mücadele operasyonlarında önemli bir yere sahip Namaz Dağı bölgesindeki jandarma komando taburunda incelemelerde bulunan Bakan  Akar, jandarma birliklerini terörle mücadeledeki başarılarından dolayı tebrik etti.Akar, beraberindeki komutanlarla sabah saatlerinde ise 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığının Harekat Merkezi'nde bir araya geldi. Akar ve TSK komuta kademesi burada sınır hattında ve ötesinde görev yapan birlik komutanları ile toplantı yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar İhsan Yavuz Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fazıl Say Esra Erol Demet Akalın Armağan Çağlayan
Spor Ali Koç Cenk Tosun Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ölü Kuyucak
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bakan Akar, Namaz Dağı'nda terörle mücadele tedbirlerini inceledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 12:23:08. #1.15#
title