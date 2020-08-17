Son dakika... Bakan Akar: "Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara...
Son dakika haberleri... Bakan Akar: "Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz.
17.08.2020 15:19 | Son Güncelleme: 17.08.2020 15:22
Bakan Akar: "Libyalı kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek suretiyle istenilen sonuçlara ulaşacağımıza inanıyoruz."
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Kaynak: AA