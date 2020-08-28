Son Dakika | Bakan Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı ile görüştü Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi. Bakanlığın Twitter'daki hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri ile bir araya geldi. Görüşmede Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Kaynak: DHA