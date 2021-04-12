Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
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Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nı da üstlenen Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı ve aynı zamanda Savunma Bakanlığı'nı da üstlenen Abdülhamid Dibeybe ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine, Türkiye ve Libya arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı için yurda gelen Dibeybe ile bir araya geldi.

Libya'daki son duruma ilişkin görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Akar Türkiye'nin, toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

Türkiye'nin Libyalı kardeşlerine verdiği askeri ve güvenlik alanlarındaki eğitim, yardım ve danışmanlık desteğine devam edeceğini ifade eden Akar, istikrarlı, bağımsız ve egemen bir Libya'yı desteklediğini kaydetti.

Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü
Bakan Akar, Libya Savunma Bakanlığını da üstlenen Başbakan Abdülhamid Dibeybe ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı

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