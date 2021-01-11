Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü

11.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 11.01.2021 17:28

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakanlık'taki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik ve iş birliği konuları ele alındı.

Görüşmede, Rum tarafının uzlaşmaz tutumlarından vazgeçmesinin gerekliliğini belirten Akar, Ada'daki Türk varlığının kabul edilmesinin, egemen ve eşit unsurlar olduğunun bilinmesinin önemine dikkati çekti.

Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi sahip çıkmaya devam edeceği KKTC'nin hak ve hukukunu hiçbir şekilde çiğnetmeyeceğini, bu konudaki tavrının açık olduğunu, 1974'te nerede duruyorsa aynı noktada bulunduğunu vurguladı.

Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü
Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü
Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü
Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü
Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü
Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü
Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü
Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Sertan Usul

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Serdar Ortaç Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Erol Bulut Abdullah Avcı Tolga Ciğerci Oğulcan Çağlayan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Ocak Ankara Beşiktaş Facebook
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakan Akar, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile görüştü - Haberler Politika
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 17:28:47. #1.15#
title