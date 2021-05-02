Son Dakika | Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir'e geldi

Gelen son dakika haberine göre Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir'e geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın bulunduğu...