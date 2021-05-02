Son Dakika | Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir'e geldi
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Son Dakika | Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir'e geldi

İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir'e geldi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın bulunduğu...

Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir'e geldi

ESKİŞEHİR - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın bulunduğu Eskişehir'e geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Irak'ta icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nın bulunduğu Eskişehir'e geldi. Bakan Akar'a, ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.

Son Dakika | Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir'e geldi
Son Dakika | Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir'e geldi
Son Dakika | Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir'e geldi
Son Dakika | Bakan Akar, Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonları merkezinde incelemek için Eskişehir'e geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSA ERDOĞAN

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