Bakan Akar, İngiltere'de

Bakan Akar, İngiltere'deMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın daveti üzerine İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Akar, İngiltere'de

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın daveti üzerine İngiltere'ye resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar'ı, tören kıtasının bulunduğu başkent Londra'daki Atlı Muhafızlar binasına varışında İngiltere Savunma Bakanı Wallace tarafından törenle karşılandı. Bir süre sohbet eden her iki bakan, daha sonra törenin yapılacağı alana geçti. Bakan Akar'ın tören kıtasını teftişinin ardından iki bakan beraber Savunma Bakanlığına yürüdü. Ziyaret kapsamında ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayii alanında iş birliği ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı