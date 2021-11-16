Bakan Akar: F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek (2)

'GEREKTİĞİ YER VE ZAMANDA KULLANACAĞIZ'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin soru ve eleştirilerine yanıt verdi. Bakan Akar, S-400 füzeleriyle ilgili Türkiye'nin tenkit edilmesinin doğru olmadığını belirterek, "S-400, savunma sistemi olduğu için bunun herhangi bir şekilde tenkit edilmesi ne ABD ne başkaları tarafından uygun değil. Ne için savunacağız, 84 milyonun güvenliği için. Şu anda S-400 nerede? Türkiye'ye bir hava taarruzu oldu da biz kullanmadık mı, savunma sistemi nerede kullanacağız? Bir takım çalışmalarımız var, gerektiği yer ve zamanda kullanacağız. Bazı şeyler gizli, açıklanamaz, milli sırlar. ABD ne yapıyor, her şeyi biyor musunuz, söylerler mi? Devlet tamamıyla duruma hakimdir. Çalışmaları yaptılar, ilerlemeleri sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

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Haber : Nursima ÖZONUR/ANKARA,

A Milli Futbol Takımı kadrosu 2022 Dünya Kupası için sizce yeterli mi? ???? #BizimÇocuklar #2022DünyaKupası — Haberler (@Haberler) November 16, 2021

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

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