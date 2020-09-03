Son Dakika | Bakan Akar: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları...
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Son Dakika | Bakan Akar: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları...

Son dakika gündem haberi... Bakan Akar: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir.

Son Dakika | Bakan Akar:
03.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:50

Bakan Akar: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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