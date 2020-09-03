Son Dakika | Bakan Akar: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları... Son dakika gündem haberi... Bakan Akar: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir.

Bakan Akar: "(Doğu Akdeniz'deki gelişmeler) Üçüncü ülkelerin bu konuya aklıselimle bakmaları gerekir. Böyle olursa ancak bu konu çözülebilir." Kaynak: AA