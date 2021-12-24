Son dakika: Bakan Akar'dan 'Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi

Bakan Akar'dan ' Yunanistan' tepkisi: Silahlanma gösterisi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan'daki silahlanma faaliyetleri ile ilgili, "Bu bir silahlanma yarışı değil, silahlanma gösterisi. Birtakım ülkelerin teşvik ve tahrikleriyle kendilerince silahlanmak suretiyle Türkiye'ye üstünlük sağlamaya çalışıyorlar. Bu beyhude bir gayrettir" dedi.

Bakan Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve bakan yardımcıları ile bakanlığının Madalya, Başarılı Birlik ve Personelin Ödüllendirilmesi Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Akar, kazanılan önemli başarılardan dolayı tüm personeli kutladı. Akar, hem bölgede hem dünyada hassas dönemden geçildiğini, belirsizlik ve risklerin tüm bölgeyi tehdit ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, uluslararası alanda özne haline geldiğini söylediği Türkiye'nin gelişmeler karşısında proaktif tedbirler aldığını belirten Akar, "Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) olarak vazifemiz ülkemizin ve milletimizin güvenliğini, savunmasını sağlamak, egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve bekamızı sürdürmek için karada, denizde ve havada üzerimize düşen görevleri kararlılıkla yerine getirmektir" dedi.

Törende; 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Genelkurmay 2'nci Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, başarılarından dolayı 'TSK Üstün Hizmet Madalyası' ile ödüllendirildi. Madalyaları Milli Savunma Bakanı Akar tarafından verilirken, başarılı olan 68 personele de belgeleri TSK komuta kademesi ve bakan yardımcıları tarafından verildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet