Son dakika... Bakan Akar'dan Ermenistan'a tepki
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Son dakika... Bakan Akar'dan Ermenistan'a tepki

27.09.2020 12:35 | Son Güncelleme: 27.09.2020 12:39
Son dakika... Bakan Akar'dan Ermenistan'a tepki

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamada, "İşgalci Ermenistan ateşkes ihlaliyle Azerbaycan'a saldırmış ve yine bir provokasyon peşinde olduğunu göstermiştir. Kafkasya'da barış ve istikrarın en büyük engeli Ermenistan'ın saldırgan tutumudur ve bölgeyi ateşe atacak bu saldırganlıktan derhal vazgeçmelidir. Toprak bütünlüğünü koruma mücadelesinde tüm imkanlarımızla sonuna kadar Azerbaycan Türkü kardeşlerimizin yanında olacağız. Ermenistan'ın bu alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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