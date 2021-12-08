Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi - Haberler
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Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile video telekonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar'ın talimatlar verdiği toplantıda kuvvet ve ordu komutanlarının yanı sıra yurt içi ve dışındaki birlik komutanları, devam eden faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgiler paylaştı. - ANKARA

Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

Bakan Akar kuvvet komutanları ile toplantı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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