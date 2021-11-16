Son dakika! Bakan Akar: "Artık Türkiye ve Azerbaycan'ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünülemez bir seviyeye gelmiştir.
Gelen son dakika haberine göre Bakan Akar: "Artık Türkiye ve Azerbaycan'ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünülemez bir seviyeye gelmiştir.
Bakan Akar: "Artık Türkiye ve Azerbaycan'ın güvenlik meseleleri birbirinden ayrı düşünülemez bir seviyeye gelmiştir. Başta güvenlik olmak üzere hemen her alanda iş birliğimizi öngören 'Şuşa Beyannamesi' bu doğrultuda tarihi bir adımdır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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