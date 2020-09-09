Son Dakika | Bakan Akar, Almanyalı mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü
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Son Dakika | Bakan Akar, Almanyalı mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü

Son dakika haberleri... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Son Dakika | Bakan Akar, Almanyalı mevkidaşı Karrenbauer ile görüştü
09.09.2020 20:03 | Son Güncelleme: 09.09.2020 20:07

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, Almanya Savunma Bakanı Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, başta Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akar tarafından; Türkiye'nin çözümsüzlükten değil, sorunların diyalogla çözümünden yana olduğu, diğer ülkelerin de konuya aklıselimle ve ittifak ruhuna uygun yaklaşmalarının gerekliliği ve bunlarla birlikte Türkiye'nin haklı ve kararlı olduğu, hiçbir oldubittiye müsaade etmeyeceği ve uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını savunmaya devam edeceği ifade edildi.


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Kaynak: DHA

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