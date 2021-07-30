Son dakika: Bakan Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü
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Son dakika: Bakan Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü

Son dakika: Bakan Akar, Afganistanlı mevkidaşı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika politika haberi... MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan Savunma Bakanı Bismillah Khan Mohammadi ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel güvenlik durumu ile Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'na ilişkin konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmede Akar tarafından, Türkiye ve Afganistan'ın tarih boyunca karşılaştıkları zorluklar karşısında dayanışma gösterdiği, Türkiye'nin uzun süredir Afgan kardeşlerinin huzuru ve refahı için faaliyetlerini sürdürdüğü, Türkiye'nin Afgan halkı istediği sürece yanlarında olmaya devam edeceği ve Afganistan'da barış sürecinin canlı tutulmasının önemli olduğu ifade edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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