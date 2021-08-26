Son dakika! Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız...

Son dakika haberleri... Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir.