Son dakika! Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız...
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Son dakika! Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız...

Son dakika! Bakan Akar: '(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika haberleri... Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir.

Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız uygulanması için her türlü gayreti göstermektedir." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son dakika! Bakan Akar: "(Afganistan'dan tahliye) Havaalanında olağandışı yoğunluğa ve şartlara rağmen önemli bir aksaklık olmadan TSK personeli planın aksaksız... - Haberler
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