Bakan Akar: Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz
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Bakan Akar: Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz

Bakan Akar: Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz
Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Temennimiz, şartların olumlu gelişmesi yönünde.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Afganistan'daki gelişmelere ilişkin, "Temennimiz, şartların olumlu gelişmesi yönünde. 'İnşallah her şey iyi olur' diye düşünüyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Son dönemde terörle mücadeledeki operasyonlara yönelik soru üzerine Akar, yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. 

23 Nisan'da başlayan 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonlarının sürdüğünü anımsatan Bakan Akar, "Artan bir şiddet ve tempoda taarruzi bir ruhla operasyonlarımız devam ediyor. İnşallah asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Gayretimiz bunun için. Terör örgütünün sözde yöneticileri, tepesindekiler sonlarının ne olacağını çok iyi anladı. Alttakilerin de adalete teslim olmaktan başka çarelerinin kalmadığını görmeleri lazım" diye konuştu.Son dönemde yapılan 'nokta operasyonları' anımsatan Akar, "Terörü kaynağında yok etme stratejimiz ve nokta operasyonlarımız devam edecek" dedi. 'GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'Bakan Akar, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki havalimanının işletilmesine yönelik soru üzerine, ülkedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Afganistan'da yardıma ihtiyacı olan aralarında çocukların, kadınların ve yaşlıların bulunduğu milyonlarca kişiye dikkat çeken Akar, "Temennimiz, şartların olumlu gelişmesi yönünde. Biz NATO kapsamında geçmişte yaptığımız çalışmalarımız sırasında da müttefiklerimize 'Afganistan istediği sürece onların yanında oluruz' demiştik. 'İnşallah her şey iyi olur' diye düşünüyoruz. Gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Akar, 'Afganistan'daki yeni yönetimle diyalog kuruluyor mu?' sorusuna "Dışişleri Bakanlığı'mız, Milli Savunma Bakanlığı'mız, Milli İstihbarat Teşkilatı'mız yakın koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Büyükelçimiz Kabil'de çalışmalarına devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" yanıtını verdi. 

Buğra OLAÇ/ ANKARA, -  


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç

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